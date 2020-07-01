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В селе Каскара Тюменского района строят квартальные сети водоснабжения

Экономика, 08:02 11 июля 2020

портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

В селе Каскара Тюменского района до конца 2020 года будут построены квартальные сети водоснабжения.

Этот объект, как сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, является одним из первоочередных мероприятий концессионного соглашения с ООО "Тюмень Водоканал" по объектам водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Тюменского района.

Реализация в 2020−2024 годах мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением, создаст условия для подключения к централизованным сетям водоснабжения домовладений 22 тыс. 235 жителей.

Для 10 тыс. 375 жителей Тюменского района, чьи дома подключены к сетям централизованного водоснабжения с недостаточно высоким качеством воды, будет обеспечена подача воды нормативного качества. Общий объем инвестиций по этому проекту составит 4,39 млрд рублей.

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# водоснабжение , Каскара , облдума , Тюменский район

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