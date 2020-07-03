В магазинах Тюменской области подешевело куриное мясо

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На 1,4% подешевело мясо кур в Тюменской области за неделю, с 23 по 29 июня. Во всех других регионах России, как сообщает Федеральная служба государственной статистики, цены на этот популярный продукт выросли в среднем на 0,6%.

Подорожание на 2% и более отмечено в семи субъектах Российской Федерации, в том числе в Липецкой и Кировской областях – на 2,7%.

Среди остальных продуктов питания выросли цены на колбасу полукопченую (0,4%), консервы мясные, муку пшеничную, рис шлифованный, чай черный, соль поваренную, конфеты шоколадные и карамель (на 0,3%), сосиски, сардельки, масло сливочное, маргарин, крупу гречневую, хлеб ржаной и печенье (на 0,2%).

Одновременно цены снизились на яйца куриные (0,5%), на рыбу мороженую и консервы мясные для детского питания ( 0,2%), на баранину и консервы овощные для детского питания ( 0,1%).

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,4%, в том числе на картофель – 3,9%, яблоки – 3,2%. В то же время помидоры и лук репчатый стали дешевле на 3,3%, огурцы – на 2,2%.