Люцерну и клевер заготавливают в Омутинском районе

| Фото: ИИЦ "Сельский вестник" | Фото: ИИЦ "Сельский вестник"

Люцерну и клевер активно заготавливают в ЗАО "Шабановское МПО" Омутинского района. Специалисты отмечают, что эти бобовые многолетние травы в 2020 году поспели чуть раньше обычного.

Люцерна и клевер будут кормовой базой для животноводческих ферм ООО "Подволошино-молоко" и ООО "Окуневское". Планируемая потребность для фермы "Подволошино-молоко" составляет 5 тыс. тонн сенажа, для фермы "Окуневское" - 14 тыс. тонн.

Как рассказал главный агроном ЗАО "Шабановское МПО" Алексей Фролов, люцерна со злаками и клевер относятся к трудносилосуемым травам, чтобы они стали хорошим кормом для животных в зимние месяцы, в них должно содержаться определенное количество сахара. Поэтому важно проводить укосы в быстрых темпах и своевременно.

"Первый укос – максимально важный, выбираем время, когда трава самая сочная и питательная. В процессе заготовки необходимо строгое соблюдение всех этапов – косьбы, ворошения, измельчения, трамбовки. Хорошо если и погода не подведет", - пояснил он.

Первые травы стараются убрать в самую оптимальную фазу бутонизации для закладки в бурты. По словам главного агронома хозяйства, потребность в кормах для ферм рассчитана с учетом переходящих остатков прошлого года, и двух укосов для хозяйства будет достаточно.

По сводке комитета АПК администрации Омутинского района на 3 июля хозяйство заготовило для ООО "Подволошино-молоко" 2 тыс. 260 тонн зеленой массы, для ООО "Окуневское" - 7 тыс. 400 тонн.

Ирина Кургузова