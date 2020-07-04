Участок улицы Павла Шарова в Тюмени временно закроют для транспорта

| Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени

Часть ул. Павла Шарова в Тюмени закроют для транспорта с 6 июля по 1 сентября. Движение автомобилей будет прекращено на участке от пересечения с ул. Солнечной до перекрестка с ул. Магистральной, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Временные ограничения вводятся в связи со строительством дорог в жилом районе Ново-Патрушево. Объехать данный участок можно по улицам Московская, Солнечная, Транспортная.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.