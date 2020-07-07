Открыта регистрация на Белорусский промышленно-инвестиционный форум

| Фото: belpromforum.by/ | Фото: belpromforum.by/

Белорусский промышленно-инвестиционный форум состоится 29 сентября - 2 октября в Минске на территории Минского футбольного манежа. Регистрация открыта на сайте форума, сообщает региональный департамент инвестиционной политики.

Форум объединит международные специализированные выставки: "ТЕХИННОПРОМ", "ПРОФСВАРКА", "ХИМИЯ. НЕФТЬ И ГАЗ", "ПОЛИМЕРЫ И КОМПОЗИТЫ" и деловую программу, посвященную трендам развития инвестиционного потенциала Беларуси.

Цель мероприятия: содействие предприятиям и организациям в решении задач по расширению выпуска высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, внедрению новых наукоемких технологий и оборудования, развитию международного сотрудничества и привлечению инвестиций.