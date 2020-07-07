  • 7 июля 20207.07.2020вторник
  • В Тюмени 26..28 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Открыта регистрация на Белорусский промышленно-инвестиционный форум

Экономика, 08:34 07 июля 2020

belpromforum.by/ | Фото: belpromforum.by/

Белорусский промышленно-инвестиционный форум состоится 29 сентября - 2 октября в Минске на территории Минского футбольного манежа. Регистрация открыта на сайте форума, сообщает региональный департамент инвестиционной политики.

Форум объединит международные специализированные выставки: "ТЕХИННОПРОМ", "ПРОФСВАРКА", "ХИМИЯ. НЕФТЬ И ГАЗ", "ПОЛИМЕРЫ И КОМПОЗИТЫ" и деловую программу, посвященную трендам развития инвестиционного потенциала Беларуси.

Цель мероприятия: содействие предприятиям и организациям в решении задач по расширению выпуска высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, внедрению новых наукоемких технологий и оборудования, развитию международного сотрудничества и привлечению инвестиций.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Беларусь , инвестиции , форум

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:34 07.07.2020Открыта регистрация на Белорусский промышленно-инвестиционный форум
17:29 06.07.2020Шесть предприятий Нижнетавдинского района ведут заготовку кормов
17:18 06.07.2020Художественные двери из ижевской липы создает уватский предприниматель
10:43 06.07.2020В микрорайонах Ямальский-1 и Войновка завершается строительство детсадов