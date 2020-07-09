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Тоболяка задержали за причинение вреда здоровью по неосторожности

Происшествия, 18:49 09 июля 2020

УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

35-летнего мужчину задержали сотрудники тобольской полиции. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает МО МВД России "Тобольский".

Сообщение о поступлении пациента с телесными повреждениями в дежурную часть поступило из областной больницы. Потерпевший пояснил полицейским, что распивал алкогольные напитки в компании приятелей. Во время застолья возник конфликт, хозяин квартиры его толкнул, в результате чего мужчина упал на подлокотник дивана и получил перелом нескольких ребер. Медики констатировали, что здоровью тоболяка причинен тяжкий вред.

Подозреваемого доставили в отдел полиции. Установлено, что в определенный момент к хозяину квартиры пришла соседка с просьбой прекратить шум. Мужчина отошел поговорить с ней. В это время потерпевший начал вести себя агрессивно и замахнулся на женщину. Хозяин квартиры оттолкнул гостя, тот упал на подлокотник дивана и получил травму.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 Уголовного кодекса России "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до шести месяцев. Подозреваемый дал подписку о невыезде.

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# уголовное дело

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