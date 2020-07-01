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Алексей Исаков: игроки "Рубина" получили серьезные нагрузки на первом сборе

Спорт, 12:11 10 июля 2020

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" продолжает подготовку к сезону в Высшей хоккейной лиге, сообщает пресс-служба клуба.

Как рассказал один из наставников Алексей Исаков, ребята получали задание на лето и на сборы должны были прибыть в оптимальном состоянии.

"Почти все игроки прибыли на сборы в отличной форме. Наверное, это самое нелюбимое время у хоккеистов, когда, вместо того, чтобы играть, им приходиться бегать, прыгать, штангу тягать. Сейчас нужно потерпеть, чтобы в сезоне было легче. У нас есть определенный базовый комплекс, тренировки проходят приблизительно в одном ключе. Другое дело, что какие-то новые упражнения используем, чтобы было интереснее и тренерам, и хоккеистам", - отметил Алексей Исаков.

Наставник клуба также добавил, что после выхода на лед игроки будут сочетать тренировки на земле и на льду, выполнять работу по микроциклам.

В августе должен состоятся домашний турнир на Кубок Тюменской области и Кубок Прикамья в Перми.

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# ХК Рубин , хоккей

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