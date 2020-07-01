Плата за ЖКУ в Тюменской области вырастет максимум на 4%

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Рост квартплаты с учетом льготных тарифов не превысит 4% в 2020 году по сравнению с декабрем 2019 года. Об этом сообщил директор департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгений Карташков.

Ежемесячная оплата за коммунальные услуги с учетом отопления для стандартной квартиры с самой распространенной степенью благоустройства площадью 54 кв. м, в которой проживают три человека, с 1 июля 2020 года увеличится ориентировочно: в Тюмени - на 187 рублей, в Ишиме - на 227 рублей, в Тобольске - на 257 рублей, в Ялуторовске - на 292 рубля, в Заводоуковске - на 291 рубль.

В остальных муниципалитетах региона рост квартплаты составит от 100 до 200 рублей в месяц, а в Аромашевском и Бердюжском районах - менее 100 рублей в месяц.

"Увеличение коммунальных тарифов обусловлено двумя основными объективными причинами. Во-первых, это рост цен на товары и услуги, необходимые для производства коммунальных ресурсов. Во-вторых, в регионе продолжается системная реализация программ ремонта и реконструкции коммунальных сетей", - подчеркнул Евгений Карташков.

В Тюмени, Тобольске, Ишиме и Заводоуковске в 2020 году планируется отремонтировать 26 км сетей водоснабжения и водоотведения, а также 14 км тепловых сетей.

С информацией об установленных тарифах можно ознакомиться на официальном портале органов государственной власти Тюменской области www.admtyumen.ru в разделе "Главные темы"/"Сколько мы платим за услуги ЖКХ?".

Евгений Бабенко