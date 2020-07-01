Хлопком газа в реабилитационном центре займется тюменская прокуратура

| Фото: Генеральная прокуратура РФ во ВКонтакте | Фото: Генеральная прокуратура РФ во ВКонтакте

Прокуратура Тюменской области организовала проверку по факту хлопка газа на территории реабилитационного центра для наркозависимых в Тюменском районе.

Известно, что хлопок газа произошел в вагоне-бытовке реабилитационного центра 10 июля 2020 года. Есть пострадавший.

Прокуроры проверят соблюдение законодательства о социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, а также меры пожарной безопасности. По итогам проверки будут приняты необходимые меры, сообщает пресс-служба ведомства.