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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Хлопком газа в реабилитационном центре займется тюменская прокуратура

Происшествия, 10:25 11 июля 2020

Генеральная прокуратура РФ во ВКонтакте | Фото: Генеральная прокуратура РФ во ВКонтакте

Прокуратура Тюменской области организовала проверку по факту хлопка газа на территории реабилитационного центра для наркозависимых в Тюменском районе.

Известно, что хлопок газа произошел в вагоне-бытовке реабилитационного центра 10 июля 2020 года. Есть пострадавший.

Прокуроры проверят соблюдение законодательства о социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, а также меры пожарной безопасности. По итогам проверки будут приняты необходимые меры, сообщает пресс-служба ведомства.

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# прокуратура , хлопок газа

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