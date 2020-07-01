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Росгвардейцы оперативно нашли украденный у ишимца велосипед

Происшествия, 17:19 12 июля 2020

управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Сотрудники Ишимского межмуниципального отдела вневедомственной охраны по горячим следам задержали подозреваемого в краже велосипеда, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

Накануне на пульт централизованной охраны поступила информация о похищении велосипеда из подъезда многоквартирного дома по улице Луначарского. Наряд группы задержания сразу же начал усиленное усиленное патрулирование ближайшей территории. Уже через несколько минут внимание сотрудников привлек мужчина, который катил схожий по описанию владельца велосипед. Его остановили и вызвали следственно-оперативную группу. Подозреваемый признался в содеянном и был доставлен в территориальный отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.

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# велосипед , Ишим , кража , Росгвардия по Тюменской области

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