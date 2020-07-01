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Новые автобусы поступили в школы Тобольского района

Общество, 14:25 13 июля 2020

администрация Тобольского района ВКонтакте | Фото: администрация Тобольского района ВКонтакте

Новый транспорт для перевозки учеников поступил в школы сел Ушарово и Булашово. Парк школьных автобусов обновляют по масштабной программе Тюменской области, которая завершится в этом году, сообщает администрация района.

Новый транспорт также получили школы в Сетово, Хмелёво, Санниково, Бизино, Ачирах и Кутарбитке в 2019 году.

В Тобольском районе учеников в образовательные учреждения подвозят из 28 населенных пунктов. Самый длинный школьный маршрут составляет 40 километров – это зимняя дорога из д. Ишменево в с. Ачиры.

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# школьные автобусы

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