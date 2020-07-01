Новые автобусы поступили в школы Тобольского района

| Фото: администрация Тобольского района ВКонтакте | Фото: администрация Тобольского района ВКонтакте

Новый транспорт для перевозки учеников поступил в школы сел Ушарово и Булашово. Парк школьных автобусов обновляют по масштабной программе Тюменской области, которая завершится в этом году, сообщает администрация района.

Новый транспорт также получили школы в Сетово, Хмелёво, Санниково, Бизино, Ачирах и Кутарбитке в 2019 году.

В Тобольском районе учеников в образовательные учреждения подвозят из 28 населенных пунктов. Самый длинный школьный маршрут составляет 40 километров – это зимняя дорога из д. Ишменево в с. Ачиры.