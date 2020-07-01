Запсибкомбанк снизил ставки по кредитам наличными

| Фото: Запсибкомбанк во ВКонтакте | Фото: Запсибкомбанк во ВКонтакте

Запсибкомбанк снизил процентные ставки на кредиты наличными, в том числе на рефинансирование кредитов других банков. Минимальная процентная ставка – 7,5% годовых, сообщает финансовое учреждение.

"Мы второй раз за текущий летний сезон идем на снижение ставок по всей линейке потребительских кредитов, в том числе на рефинансирование кредитов других банков. Для нас очень важно обеспечить доступным кредитом наших клиентов. В ряде регионов открылись крупные торговые площадки, DIY-сети, россиянам открыты возможности внутреннего туризма, самое время планировать отпуск, ремонт или прочие необходимые покупки. Что бы ни происходило в мире, снижение ставок на кредит наличными позволит нашим клиентам стать на несколько шагов ближе к своим целям. А мы в свою очередь готовы обеспечивать быстрое рассмотрение и одобрение по заявкам за один визит в офисах Запсибкомбанка: процедура от внесения заявки в систему до получения решения по кредиту займет около одного часа", - рассказал директор дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.

Так, максимально возможная сумма для получения кредита на любые цели - 5 млн рублей, максимальный срок кредита – семь лет. Кредит оформляется без залога, без поручителей. При получении зарплаты на карту Запсибкомбанка справка о доходах не требуется.

Оформить заявку на кредит можно на сайте Запсибкомбанка, в интернет-банке и его мобильном приложении или в офисе Запсибкомбанка. В случае обращения в офис перед посещением уточните режим его работы на сайте Запсибкомбанка.