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Викуловская пенсионерка из мести обвинила знакомого в изнасиловании

Происшествия, 18:49 13 июля 2020

tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Пенсионерке из Викуловского района предъявлено обвинение в заведомо ложном доносе. Женщина из мести обвинила знакомого в изнасиловании, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия 9 июля пенсионерка обратилась в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании, совершенном ее знакомым. Однако факт преступления в ходе проверки не подтвердился, а женщина призналась, что оговорила знакомого из мести.

Расследование уголовного дела продолжается. За ложный донос женщине грозит штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

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# ложный донос , следователи , уголовное дело

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