Телефонный мошенник обманул тюменца на четыреста тысяч рублей

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

400 тыс. рублей похитил у тюменца лжесотрудник банка. Списание денег потерпевший обнаружил после телефонного разговора, сообщает УМВД Тюмени.

Полицейские выяснили, что мошенник представился сотрудником банка и сообщил жителю областного центра, что неизвестные пытаются снять средства с его банковской карты. Выполнив указания злоумышленника, тюменец обнаружил списание 400 тыс. рублей и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.