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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Телефонный мошенник обманул тюменца на четыреста тысяч рублей

Происшествия, 13:09 14 июля 2020

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

400 тыс. рублей похитил у тюменца лжесотрудник банка. Списание денег потерпевший обнаружил после телефонного разговора, сообщает УМВД Тюмени.

Полицейские выяснили, что мошенник представился сотрудником банка и сообщил жителю областного центра, что неизвестные пытаются снять средства с его банковской карты. Выполнив указания злоумышленника, тюменец обнаружил списание 400 тыс. рублей и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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# мошенничество , уголовное дело

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