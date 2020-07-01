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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Ялуторовске спасли ребенка, которого мать оставила в машине

Происшествия, 11:08 15 июля 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Годовалого ребенка, оказавшегося запертым в машине, спасли сотрудники МЧС в Ялуторовске 14 июля. Мать малыша не смогла самостоятельно открыть автомобиль.

Сообщение поступило в 12 часов 46 минут. Женщина рассказала, что в районе старицы реки Тобол, недалеко от города, маленький мальчик оказался закрытым в машине.

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

"Спасателей вызвала мама ребенка. На место прибыли пожарные 81-й пожарно-спасательной части. Чтобы вызволить ребенка, сотрудникам МЧС потребовалось меньше минуты. Малыш практически не испугался, даже не заплакал. Его передали маме. Помощь медицинских специалистов ему не потребовалась", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Чтобы освободить ребенка, спасателям пришлось демонтировать стекло.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , дети , спасение

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