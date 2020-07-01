Ишимские спасатели нашли тело пропавшей девочки

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Тело пропавшей девочки обнаружили ишимские спасатели в реке в с. Казанское 14 июля.

Сообщение от очевидцев поступило около 19 часов. Они сообщили, что в районе реки Алабуга потерялась девочка 2012 года рождения.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев, ребенок купался в несанкционированном месте. По вызову прибыла дежурная смена Ишимского поисково-спасательного отряда Тюменской областной службы экстренного реагирования.

"Поисковые работы проводились с помощью лодки и гидрокостюмов. Поздним вечером спасатели обнаружили тело ребенка в реке – в нескольких метрах от берега. Глубина там, как поясняют спасатели, резко уходит вниз на шесть-семь метров. Скорее всего, в этот овраг девочка и попала", – добавил он.

Инна Пахомова