  • 15 июля 202015.07.2020среда
  • USD71,1275
    EUR80,6230
  • В Тюмени 28..30 С 2 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ишимские спасатели нашли тело пропавшей девочки

Происшествия, 11:30 15 июля 2020

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Тело пропавшей девочки обнаружили ишимские спасатели в реке в с. Казанское 14 июля.

Сообщение от очевидцев поступило около 19 часов. Они сообщили, что в районе реки Алабуга потерялась девочка 2012 года рождения.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев, ребенок купался в несанкционированном месте. По вызову прибыла дежурная смена Ишимского поисково-спасательного отряда Тюменской областной службы экстренного реагирования.

"Поисковые работы проводились с помощью лодки и гидрокостюмов. Поздним вечером спасатели обнаружили тело ребенка в реке – в нескольких метрах от берега. Глубина там, как поясняют спасатели, резко уходит вниз на шесть-семь метров. Скорее всего, в этот овраг девочка и попала", – добавил он.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , дети , реки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:36 15.07.2020Обстоятельства травмирования ребенка в Боровском выяснила прокуратура
11:30 15.07.2020Ишимские спасатели нашли тело пропавшей девочки
11:08 15.07.2020В Ялуторовске спасли ребенка, которого мать оставила в машине
09:50 15.07.2020В Тобольске гость вынес из квартиры золото на более 180 тысяч рублей