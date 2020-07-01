Мошенницу отправили в колонию за кражу двух миллионов рублей у тюменских пенсионеров

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На пять с половиной лет Калининский районный суд Тюмени отправил в колонию жительницу Балашихи Московской области. Участницу группировки, укравшей у пенсионеров более 2 млн рублей признали виновной в краже, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в 2016 году женщина создала группировку для хищения денег и ценностей у пожилых людей. В нее вошли трое ее знакомых, дело в их отношении выделено в отдельное производство.

Мошенники звонили тюменским пенсионерам от имени сотрудников Пенсионного фонда и под предлогом "реформы денежных средств" выясняли наличие денег в квартире. После этого организатор группы с сообщницей приезжали к жертвам на дом и подменяли настоящие деньги на билеты "банка приколов". У двух потерпевших мошенники украли еще и золотые украшения.

В Тюмень группировка наведывалась в марте, апреле и июне 2016 года. От ее действий пострадали 10 пожилых людей. Размер причиненного им ущерба составил более 2 млн рублей. Автомобиль Toyota Camry с двумя мошенниками задержали сотрудники полиции на выезде из Тюмени.

Впоследствии ущерб пострадавшим был возмещен, а организатор группировки объявлена в розыск. В декабре 2019 года ее задержали в Балашихе. Суд назначил ей пять лет шесть месяцев в исправительной колонии общего режима. Двое сообщников осуждены в марте 2017 года Калининским районным судом к 5 и 6 годам лишения свободы. Дело в отношении еще участника банды выделены в отдельное производство.