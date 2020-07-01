  • 16 июля 202016.07.2020четверг
  • USD70,7998
    EUR80,8392
  • В Тюмени 33..35 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пятилетний мальчик пострадал в ДТП в Тюмени

Происшествия, 10:23 16 июля 2020

Станция скорой медицинской помощи Тюмени (архив) | Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюмени (архив)

Пятилетний ребенок и водитель пострадали в дорожной аварии в Тюмени вечером 15 июля. ДТП произошло в районе ул. Червишевский тракт, 1 в 19 часов 50 минут.

Водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем Ford Focus, проигнорировал указание дорожного знака "Движение направо", проехал прямо и столкнулся с Lexus.

"В результате аварии различные травмы получили водитель Ford и его пассажир - мальчик 2015 года рождения", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД тюменской области Анжела Борисова.

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:29 16.07.2020Семь лесных пожаров произошло в Тюменской области за сутки
11:07 16.07.2020Бригада скорой в Тюмени помогла задержать пьяную автомобилистку
10:45 16.07.2020Двое мужчин утонули в реке Тобол 15 июля
10:23 16.07.2020Пятилетний мальчик пострадал в ДТП в Тюмени