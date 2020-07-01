Пятилетний мальчик пострадал в ДТП в Тюмени

| Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюмени (архив) | Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюмени (архив)

Пятилетний ребенок и водитель пострадали в дорожной аварии в Тюмени вечером 15 июля. ДТП произошло в районе ул. Червишевский тракт, 1 в 19 часов 50 минут.

Водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем Ford Focus, проигнорировал указание дорожного знака "Движение направо", проехал прямо и столкнулся с Lexus.

"В результате аварии различные травмы получили водитель Ford и его пассажир - мальчик 2015 года рождения", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД тюменской области Анжела Борисова.

Николай Ступников