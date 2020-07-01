Предприятия Тюменской области повышают производительность труда

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Производительность труда одного работника цеха сортировки и упаковки пищевого яйца птицефабрики "Пышминская" менее чем за год выросла на 29% (с 17 до 22 коробок в час). Также сокращены запасы незавершенного производства в потоке упаковки на 79%.

Это, как сообщается на сайте правительства области, стало результатом пилотного проекта по повышению производительности труда, стартовавшего в сентябре 2019 года при поддержке "Федерального центра компетенций в сфере производительности труда".

Птицефабрика стала участником национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" в августе 2019 года. Пилотным потоком для внедрения инструментов бережливого производства был выбран цех сортировки и упаковки пищевого яйца. Для увеличения производительности участка упаковки яиц, организовали адресное хранение на складе и разработали график снабжения производства необходимыми материалами. Линию упаковки встроили в производственную линию автоматической сортировки яиц, оснастили роликовым транспортером, исключили операцию заклейки и установки коробок на поддон.В результате автоматизации передачи продукции на склад высвободили одного транспортировщика и перевели на другой участок цеха.

Паспорт национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" утвержден президиумом Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 24 сентября 2018 года.

Проект базируется на успешном опыте реализации в 2017-2018 годах приоритетной программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости", которая реализовывалась на 200 предприятиях 16 субъектов Российской Федерации. Тюменская область была одним из пилотных регионов.