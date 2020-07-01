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Лжебанкир обманула жительницу Ишима на сорок тысяч рублей

Происшествия, 14:59 18 июля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

42 тыс. рублей лишилась жительница Ишима, поверив телефонному мошеннику. Женщина представилась сотрудником банка и украла с карты сбережения, сообщает УМВД Тюменской области.

54-летняя местная жительница рассказала полицейским, что неизвестная позвонила ей на мобильный телефон и представилась сотрудником службы безопасности одного из банков.

Звонившая сообщила, что со счета потерпевшей пытаются снять деньги. А чтобы не потерять свои сбережения, женщине необходимо назвать реквизиты карты и пришедший в SMS код. В результате на ее телефон пришли уведомления о списании 42 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В настоящее время стражи порядка устанавливают личность, причастную к совершению преступления.

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# Ишим , мошенничество , уголовное дело

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