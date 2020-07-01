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В одиннадцати селах Тобольского района отремонтируют дороги

Экономика, 12:37 20 июля 2020

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Дороги 11 населенных пунктов Тобольского района приведут в порядок в 2020 году, сообщает администрация района.

На работы выделено более 55 млн рублей. Асфальт будет уложен в с. Байкалово на улице Рабочей. Также заасфальтируют две улицы с. Кутарбитка. Щебнем покроют две дороги в Абалаке, переулок Школьный и улицу Советскую в Ворогушино, в Старицкой – четыре улицы с обустройством пешеходного перехода у школы.

В щебеночном исполнении также предусмотрено по одной улице в п. Прииртышский, д. Сабанаки, с. Сетово и подъездной путь от берега р. Турба до автодороги в деревню Новая Бишура.

На 2021 год запланировано благоустройство дорог еще в семи населенных пунктах района.

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# ремонт дорог , Тобольский район

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