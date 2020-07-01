Юные любители бега впервые примут участие в Тобольском полумарафоне

| Фото: Тобольский полумарафон во Вконтакте | Фото: Тобольский полумарафон во Вконтакте

Детский забег впервые пройдет в рамках Тобольского полумарафона 30 августа.

Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" организатор полумарафона Константин Ваганов, принять участие в забеге смогут дети в возрасте от 7 до 13 лет.

"Для каждого возраста будет своя дистанция. Дети 7-8 лет пробегут один километр, для детей 9-10 лет дистанция составит два километра, а для возраста 11-13 лет мы подготовили трехкилометровую дистанцию. Детский забег пройдет после закрытия основной дистанции полумарафона, поэтому родители смогут пробежать свою дистанцию, а после этого встречать своих детей на финише", - сказал Константин Ваганов.

Все участники детского забега получат стартовый номер с чипом индивидуального электронного хронометража, спортивный фирменный бафф (головной убор) забега, медаль и набор сладостей.

Молодые люди и девушки от 14 лет смогут принять участие в Тобольском полумарафоне наравне со взрослыми и пробежать свои первые пять километров.

Зарегистрироваться для участия можно в группе Тобольского полумарафона во ВКонтакте.

Евгений Новоселов