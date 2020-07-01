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Селянин отправился в колонию за подобранный на улице сверток с наркотиком

Происшествия, 15:51 21 июля 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Год проведет в колонии житель Исетского района за сверток с наркотиком, подобранный в Ялуторовске, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, 28 апреля мужчина приехал в Ялуторовск по делам. В одном из переулков он увидел на обочине дороги сверток и подобрал его. Вскоре его задержали полицейские.

При досмотре в кармане его куртки был обнаружен и изъят N-метилэфедрон массой более 0,6 гр. Освидетельствование показало, что сельский житель находился в состоянии наркотического опьянения.

Суд назначил ему год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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# наркотики , прокуратура , уголовное дело , Ялуторовск

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