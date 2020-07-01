Закон о многодневном голосовании принят Государственной думой

| фото Даниила Савиных | фото Даниила Савиных

Государственная дума приняла закон с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней, сообщает РИА Новости.

Депутаты предложили изменения к одобренному в мае 2012 года в первом чтении законопроекту о праве партий менять своих представителей в избиркомах. Автором инициативы выступил занимавший в то время пост президента Дмитрий Медведев.

Согласно поправкам, формат многодневного голосования в России будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы. По решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование на выборах (включая повторное), референдумах может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех.

При таком формате волеизъявления подсчитывать голоса будут сразу после закрытия участков в последний день голосования.

При этом формат голосования вне зданий избиркомов — на придомовых территориях — при многодневных выборах сохранится.

Кроме того, досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям в случае многодневного формата организовывать не будут.

Также инициатива регулирует порядок отзыва члена комиссии. Согласно поправкам, это происходит по строго определенной процедуре: сначала политическая партия вносит в руководящий орган, назначивший члена комиссии, мотивированное представление о его отзыве, а затем и новую кандидатуру. Если предложений по замене нет, отзыв рассматривать не будут