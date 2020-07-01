Мошенник продал ялуторовчанке несуществующую собаку

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Жительница Ялуторовска лишилась около 17 тыс. рублей, пытаясь купить собаку в интернете, сообщает УМВД России по Тюменской области.

19-летняя девушка на одном из сайтов бесплатных объявлений нашла информацию о продаже собаки. Она связалась с владельцем животного, который предложил перевести предоплату на указанный банковский счет. Заявительница отправила злоумышленнику около 17 тыс. рублей. Мужчина пообещал, что вскоре напишет время и место для встречи, после чего перестал выходить на связь. Сейчас устанавливается личность мошенника.

Сотрудники полиции рекомендуют пользоваться только проверенными сайтами объявлений, не вносить предоплату, передавать деньги при личной встрече. Не сообщать данные банковской карты.