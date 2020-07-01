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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Александр Моор запретил посещение лесов для профилактики пожаров

Губернатор, 21:16 23 июля 2020

Фото ИА "Тюменская линия"

Посещение лесов в регионе запрещено в связи с высокой пожарной опасностью. Такое решение принял губернатор Тюменской области Александр Моор.

"В большинстве случаев в возникновении лесного пожара виноват человек. Из-за беспечности и равнодушия нарушителей правил пожарной безопасности сотни людей рискуют жизнью, чтобы спасти наши леса, села и города. Спасибо каждому, кто встал на защиту лесов, каждому, кто ответственно относится к природе и пожарной безопасности", - подчеркнул глава региона.

С 24 июля по 13 августа 2020 года посещение лесов запрещено в Абатском, Армизонском, Аромашевском, Бердюжском, Вагайском, Викуловском, Исетском, Ишимском, Казанском, Нижнетавдинском, Омутинском, Сладковском, Сорокинском, Тюменском, Тобольском, Упоровском, Уватском, Юргинском, Ялуторовском, Ярковском районах, Голышмановском и Заводоуковском городских округах, городах Ишиме, Тобольске, Тюмени и Ялуторовске. Исключение составляют только те граждане, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах.

В период действия особого противопожарного режима в регионе запрещено разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ.

По данным на 23 июля, на территории Тюменской области уже произошел 141 лесной пожар.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , лесные пожары , особый противопожарный режим

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