На площадках "Спортивного заряда" в Тюмени можно освоить систему Крав-Мага

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Второй сезон проекта #Спортивныйзаряд стартовал в Тюмени. До конца лета на 25 спортивных площадках в парках, скверах и дворах будут работать сертифицированные тренеры, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Освоить азы израильской самообороны Крав-Мага, применяемой в контактных схватках, желающим поможет Алексей Макаров на площадке по адресу ул. Немцова, 26, по вторникам с 16 до 18 часов и в парке Затюменский по средам и пятницам с 16 до 18 часов, по четвергам с 19 до 21 часа.

"Несмотря на то, что Крав-Мага - достаточно жесткое направление, оно доступно как детям, так и взрослым. Разница лишь в том, что одна и та же информация доносится по-разному. Для детей – это в основном изучение теории и тактики поведения в различных неприятных ситуациях, для взрослых – больше техники и физики, с отработкой защитных связок, применяемых во время нанесения ударов со стороны, нападений, удушений", - пояснил тренер.

Подробная информация о площадках проекта #Спортивныйзаряд размещена в графике.