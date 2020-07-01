  • 25 июля 202025.07.2020суббота
  • USD71,5974
    EUR83,1031
  • В Тюмени 21..23 С 3 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

На площадках "Спортивного заряда" в Тюмени можно освоить систему Крав-Мага 

Спорт, 09:01 25 июля 2020

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Второй сезон проекта #Спортивныйзаряд стартовал в Тюмени. До конца лета на 25 спортивных площадках в парках, скверах и дворах будут работать сертифицированные тренеры, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Освоить азы израильской самообороны Крав-Мага, применяемой в контактных схватках, желающим поможет Алексей Макаров на площадке по адресу ул. Немцова, 26, по вторникам с 16 до 18 часов и в парке Затюменский по средам и пятницам с 16 до 18 часов, по четвергам с 19 до 21 часа.

"Несмотря на то, что Крав-Мага - достаточно жесткое направление, оно доступно как детям, так и взрослым. Разница лишь в том, что одна и та же информация доносится по-разному. Для детей – это в основном изучение теории и тактики поведения в различных неприятных ситуациях, для взрослых – больше техники и физики, с отработкой защитных связок, применяемых во время нанесения ударов со стороны, нападений, удушений", - пояснил тренер.

Подробная информация о площадках проекта #Спортивныйзаряд размещена в графике.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# спортивные площадки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:01 25.07.2020На площадках "Спортивного заряда" в Тюмени можно освоить систему Крав-Мага 
16:38 24.07.2020Тренеры из тюменских фитнес-клубов зовут горожан на бесплатные тренировки
15:54 24.07.2020БК "Нефтехимик" наградили за развитие молодых игроков своего региона
13:09 24.07.2020Юных тоболяков ждут в секции баскетбола