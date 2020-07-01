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В Тобольске продавщица белья ограбила пенсионерку

Происшествия, 12:14 27 июля 2020

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Женщину, подозреваемую в ограблении пенсионерки, задержали в Тобольске, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть обратилась 81-летняя жительница мкр Сумкино, у которой неизвестная похитила 15 тыс. рублей и сковороду. В квартиру потерпевшей подозреваемая проникла под предлогом продажи постельного белья. Женщины договорились о цене. Когда пенсионерка достала деньги, злоумышленница выхватила из ее рук купюры и убежала, прихватив по пути сковородку. Полицейские задержали 39-летнюю жительницу Волгоградской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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# грабеж , пенсионерка , Тобольск

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