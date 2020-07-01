В Тобольске продавщица белья ограбила пенсионерку
| Фото: УМВД России по Тюменской области
Женщину, подозреваемую в ограблении пенсионерки, задержали в Тобольске, сообщает УМВД России по Тюменской области.
В дежурную часть обратилась 81-летняя жительница мкр Сумкино, у которой неизвестная похитила 15 тыс. рублей и сковороду. В квартиру потерпевшей подозреваемая проникла под предлогом продажи постельного белья. Женщины договорились о цене. Когда пенсионерка достала деньги, злоумышленница выхватила из ее рук купюры и убежала, прихватив по пути сковородку. Полицейские задержали 39-летнюю жительницу Волгоградской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.