В Тобольске продавщица белья ограбила пенсионерку

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Женщину, подозреваемую в ограблении пенсионерки, задержали в Тобольске, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть обратилась 81-летняя жительница мкр Сумкино, у которой неизвестная похитила 15 тыс. рублей и сковороду. В квартиру потерпевшей подозреваемая проникла под предлогом продажи постельного белья. Женщины договорились о цене. Когда пенсионерка достала деньги, злоумышленница выхватила из ее рук купюры и убежала, прихватив по пути сковородку. Полицейские задержали 39-летнюю жительницу Волгоградской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.