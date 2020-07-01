Более 80 километров дорог строят и ремонтируют в Тюмени

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Более 80 км дорог реконструируют и строят в Тюмени в 2020 году. Работы ведутся сразу на нескольких объектах, сообщает администрация города.

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" из запланированных 26 ремонт завершен на 11 улицах. Сейчас техника работает на 12 объектах, к оставшимся планируется приступить в сентябре.

Активно продолжается строительство новых дорог. По нацпроектау"Жилье и городская среда" в жилом районе Ново-Патрушево строятся сразу две дороги по улицам Павла Шарова протяженностью 1,9 км и Александра Митинского - 0,68 км.

"В этом году подрядные организации завершат строительство данных дорог. Далее планируется приступить к пробивке улицы Монтажников от Павла Шарова до объездной дороги. Так, жителям будет намного удобнее добираться домой и в город", – говорит председатель комитета строительства и ремонта дорожной инфраструктуры городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Захаров.

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Также в рамках муниципальной программы по реконструкции дорог специалисты устраняют колейность и, как следствие, повышают безопасность дорожного движения на центральных дорогах.

Подрядные организации уже приступили к ремонту улиц Первомайской и Советской. В ближайшее время техника выйдет на улицы Герцена, Мориса Тореза, Малыгина, участки улиц Республики, Ленина, 50 лет Октября, Урицкого и Челюскинцев.

Для реконструкции дорог используется один из самых эффективных методов - фрезерование. При фрезеровке снимают старое дорожное покрытие и текстурируют его поверхность. Так подготавливается дорожное полотно к укладке нового покрытия.

Главная цель такого ремонта – избавиться от колейности и привести дорогу в нормативное состояние.

На центральных улицах ремонтные работы ведутся по ночам, чтобы не препятствовать дорожному движению и не создавать неудобства горожанам.

"Несмотря на большой объем работ, все сроки по ремонтам соблюдены, а где-то даже опережают график. При благоприятной погоде планируем ускорять темпы ремонта на центральных улицах", – отметил Евгений Захаров.