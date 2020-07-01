Партия "Справедливая Россия" представила программу по борьбе с бедностью

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Комплекс предложений по улучшению благосостояния граждан подготовила и представила партия "Справедливая Россия" главе правительства Михаилу Мишустину. В докладе "Борьба с бедностью: когда победим?" политики и эксперты назвали основные причины социального неравенства, а также свое видение решения проблем.

Депутат Тюменской областной думы Сергей Морев во время интернет-конференции на сайте ИА "Тюменская линия" подчеркнул, что решения президента Владимира Путина по поддержке семей и внедрению прогрессивной шкалы налогообложения отвечают программным установкам партии.

"Среди наших последних инициатив, к реализации которых начинает подходить государство, - адресная поддержка семей с детьми и введение прогрессивной шкалы налогообложения. По поводу поддержки семьи выплатами в 10 тысяч рублей мы сейчас настаиваем, чтобы такие выплаты стали ежемесячными и продолжались, как минимум, до конца года и распространялись на детей до 18 лет. Фракция "Справедливая Россия" 12 раз вносила законопроект в Госдуму, но он отклонялся, пока об этом не сказал президент. Предложения Владимира Путина отвечают программным установкам нашей партии, это первый шаг к справедливому налогообложению", - рассказал он.

В своем докладе президиум Центрального совета партии "Справедливая Россия" представил пути выхода из кризиса после пандемии. В частности, ввести государственный контроль цен на товары первой необходимости; сократить разрыв между богатыми и бедными за счет введения прогрессивной шкалы налогообложения сверхдоходов; расширить применение налога на роскошь; освободить от НДФЛ граждан, чьи доходы ниже прожиточного минимума; заменить существующий механизм расчета минимальной потребительской корзины на расчет по реальным ценам; двукратно увеличить прожиточный минимум - до 24 тыс. 260 рублей; снизить пенсионный возраст и заморозить пенсионную реформу.

Как подчеркнул член регионального совета партии "Справедливая Россия" Георгий Эргемлидзе, особое внимание при расчете среднего уровня зарплат нужно обратить на оплату труда топ-менеджеров.

"У нас около 100 долларовых миллиардеров и практически все они сколотили свое состояние на продаже природных ресурсов, которые принадлежат всему народу. Я бы хотел обратить внимание на следующее: когда начинались реформы 90-х годов, никто не хотел такого финала. Все думали, что станет лучше, чище, благороднее, величественнее, страна поднимется и не будет нищих людей, это было сформулировано в "Стратегии-2020", но наступил этот год и ничего не получилось. В докладе нашей партии мы попытались сделать анализ, почему не ушла бедность и что мешает наладить жизнь", - пояснил партиец.

Полностью ознакомиться с докладом "Борьба с бедностью: когда победим?" можно на официальном сайте партии.

Екатерина Исаева