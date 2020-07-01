Вокруг Тюмени поcтроят второе транспортное кольцо

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Второе транспортное кольцо вокруг Тюмени соединит существующую кольцевую дорогу с Червишевским и Московским трактами. А в перспективе новая дорога позволит транзитному транспорту, минуя плотную городскую застройку, ехать с запада на восток, либо на север.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая в прямом эфире на вопросы интернет-издания 72.ру.

"Фактически это будет объезд города. Сегодня весь транспортный поток, который идет со стороны Екатеринбурга и Кургана, так или иначе попадает на объездную, в том числе, на улицу Федюнинского – а это городская магистраль. Поэтому транзитный транспорт надо пустить мимо жилой застройки и дорога, о которой мы говорим, позволит это сделать. Этот проект очень важен и мы будем его поэтапно реализовывать", - рассказал губернатор.

Он сообщил, что в 2020 году заключен контракт на проектирование дороги. До сентября 2022 года планируется завершить проектирование четырех этапов строительства. После этого власти будут понимать стоимость проекта и принимать решение о его финансировании и этапах строительства.

"Это достаточно большой проект. Недавно мы обсуждали его с федеральными коллегами, возможно сделаем этот проект совместным, поскольку эта дорога соединит федеральные трассы", - добавил Моор.

Любовь Голышева