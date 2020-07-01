Более 90% сена заготовили хозяйства Абатского района

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

На 94% выполнили план по заготовке сена сельхозпредприятия Абатского района. Сенажа заготовлено 56%.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил начальник управления сельского хозяйства и продовольствия районной администрации Валерий Соловейко.

Перевыполнили план по грубым кормам в ПСХК "Болдыревский" - 116%, близки к завершению кампании в ООО "ВосходАгро" - 85%. СХК "Луч" заготовил 37% плана. Всего заготовкой кормов в районе занимаются три хозяйства, еще три - инидивидуальные предприниматели и владельцы ЛПХ.

По словам Валерия Соловейко, производительность в этом году ниже ожидаемого - около 5 ц/га. В этом сыграла роль сухая погода: всего за вегетационный период выпало 61,5 мм осадков при норме 164 мм, в июне - 14 мм вместо 60. Недостаток влаги привел к почвенной засухе и снижению урожайности.

Евгения Шевцова