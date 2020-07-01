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В Абатском районе убирают горох

Экономика, 16:26 29 июля 2020

abatsk.admtyumen.ru

100 га гороха обмолотили в крестьянско-фермерском хозяйстве Виталия Бажина в Абатском районе. Урожайность составила 10 ц/га.

Как рассказал начальник управления сельского хозяйства и продовольствия районной администрации Валерий Соловейко, также в хозяйстве убрали 3 га овса, но работы приостановили из-за высокой влажности зерна. Сейчас она составляет 25%, при таких показателях зерно будет греться и может испортиться.

Всего в плане уборки в Абатском районе 33 тыс. га. По расчетам сельхозпредприятий, валовый сбор зерновых и зернобобовых культур будет ниже прошлогоднего на 25-30%. Причина - засушливое лето: при норме осадков 164 мм за вегетационный период выпало всего 61,5 мм. Это привело к почвенной засухе на полях и ожидаемому снижению урожайности.

Евгения Шевцова

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# Абатский район , горох , уборка урожая

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