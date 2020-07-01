Пятьдесят человек эвакуировали из школы в центре Тюмени
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)
50 человек эвакуировали из школы английского языка на ул. Водопроводная в Тюмени 31 июля.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Сергей Юсько.
"Поступило сообщение о задымлении в подвале. 50 человек эвакуировали до прибытия огнеборцев. Сейчас наши подразделения устанавливают очаг", — сообщил он.
Сергей Юсько заверил, что пострадавших нет.
Инна Пахомова