Пятьдесят человек эвакуировали из школы в центре Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

50 человек эвакуировали из школы английского языка на ул. Водопроводная в Тюмени 31 июля.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Сергей Юсько.

"Поступило сообщение о задымлении в подвале. 50 человек эвакуировали до прибытия огнеборцев. Сейчас наши подразделения устанавливают очаг", — сообщил он.

Сергей Юсько заверил, что пострадавших нет.

Инна Пахомова