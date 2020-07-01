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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пятьдесят человек эвакуировали из школы в центре Тюмени

Происшествия, 09:49 31 июля 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

50 человек эвакуировали из школы английского языка на ул. Водопроводная в Тюмени 31 июля.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Сергей Юсько.

"Поступило сообщение о задымлении в подвале. 50 человек эвакуировали до прибытия огнеборцев. Сейчас наши подразделения устанавливают очаг", — сообщил он.

Сергей Юсько заверил, что пострадавших нет.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , задымление , эвакуация

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