Озимые тритикале и рожь убирают земледельцы Тюменского района

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Озимые тритикале и рожь убирают предприятия Тюменского района. В этом году уборка этих культур началась раньше обычного примерно на пять-десять дней.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил заместитель начальника управления сельского хозяйства администрации Тюменского района Валерий Герасимов.

"Уборка озимых культур в эти дни ведется в хозяйствах: Учхоз, Успенка, Червишево и ООО "Ясень-Агро". Всего более 500 гектаров предстоит им убрать. Полученное зерно хозяйственники в основном реализуют. На тот же "Мелькомбинат" Тюмени, на комбикорм, сами приезжают, забирают. Технологию раздельной уборки озимых применяет "Ясень-Агро", а Успенка и Учхоз молотят напрямую", - рассказал он.

По наблюдениям специалистов отрасли, в 2020 году культуры созрели раньше обычного. Причина – ранняя весна, теплое лето, что сказалось на вегетации растений. Большой плюс в том, отмечает Валерий Герасимов, что благодаря благоприятной погоде зерно сушить не нужно, его сразу же отправляют на склад.

Яровые культуры, по предварительным данным отраслевиков Тюменского района, показывают 25 центнеров с гектара – биологическая урожайность. "Зерно выполненное, не щуплое, сейчас идет налив зерна и сегодняшние дожди – это хорошо, хотя если бы они прошли раньше, было бы еще лучше", - заметил он.

44 молотящих комбайна готовы к выходу в поле. Нагрузка на комбайнера – 300 га, что ниже средне областного показателя примерно на 200 га. Полеводы Тюменского района намерены по традиции раньше остальных выйти на уборку зерновых культур.

"В большинстве своем в Тюменском районе применяется прямое комбайнирование, затрат меньше. И примерно через полторы недели можно будет выходить трудовым десантам в поля", - сказал заместитель начальника управления сельского хозяйства администрации Тюменского района Валерий Герасимов.

Анжела Лебедева