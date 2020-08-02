Тюменка лишилась денег, пытаясь купить губную гармошку

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жительница Тюмени потеряла 5 тыс. рублей, поверив мошеннику. Женщина нашла на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже губной гармошки, сообщает УМВД Тюменской области.

Когда она связалась с продавцом, собеседник ответил на все вопросы и, узнав о готовности тюменки купить товар, попросил оплатить его заранее.

Покупательница, уверенная в честности мужчины, выполнила эту просьбу и перевела на указанный им счет около 5 тыс. рублей. Злоумышленник пообещал отправить покупку в ближайшее время, но перестал выходить на связь. Прождав несколько дней женщина, поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию.