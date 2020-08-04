Капремонт двора на улице Жуковского в Тюмени подходит к концу

| Фото: "Тюмень – наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень – наш дом" во ВКонтакте

Капитальный ремонт двора жилых домов № 76, 80 и 84 на ул. Жуковского в Тюмени завершен на 90%. Строители – СК "УралСтрой" – планируют передать двор жителям ко Дню области, сообщает администрация города.

Как сообщили в администрации Тюмени, старожилы вспоминают, что после дождей во дворе стояло "озеро", ни тротуаров, ни нормальных проездов, ни парковок не было. Теперь создано 103 парковочных места, в том числе семь для инвалидов. Водители проезжают вдоль подъездов по ровной дороге, построены асфальтированные дорожки для пешеходов. У домов новая отмостка и ровные входы в подъезды, осталось лишь установить пандусы. Во дворе появилась спортивная площадка. Скоро смонтируют скамейки, два детских игровых городка и положат травмобезопасное покрытие.

Третий год подряд рабочие строительной компании "УралСтрой" укладывают разноцветное травмобезопасное покрытие на детских и спортивных площадках. Для двора на улице Жуковсокого выбраны зеленый, синий, терракотовый и желтый цвета.

"Для каждого двора мы разрабатываем свой дизайн-проект покрытия. Оно сделано по технологии горячего прессования, поэтому долговечное", – рассказал генеральный директор строительной компании Рудик Манукян.

Как отмечает руководитель управы Ленинского административного округа Александр Ильин, подрядная организация работает продуктивно, выстроен конструктивный диалог с жителями. "Все детали, в том числе какой будет детская площадка, где она будет расположена, мы согласовывали заранее, на этапе обсуждения проектной документации. В этом дворе максимально сохранили зеленый фонд, так стараемся поступать во всех дворовых территориях, которые ремонтируем", – заключил он.

Александр Ильин добавил, что во дворе заранее заменены теплосети. По его словам, компания "УСТЭК" продемонстрировала высокий темп работ, за счет этого к августу удалось завершить благоустройство дворовой территории.

Ливневая система водоотведения выстроена посредством уклонов, то есть территория проездов и тротуаров спланирована таким образом, что вода идет по уклону, попадает в дождеприемный, а затем в дренажный колодец и уходит в грунт.

Отметим, всего в 2020 году в Ленинском округе благоустраивают восемь дворовых территорий, на которых располагаются 15 многоквартирных дворов. Пять территорий, в том числе большой двор по ул. Жуковского, ремонтируют в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".