В День физкультурника в Тобольске будут работать 39 площадок

| Фото: Комитет по делам молодежи Тобольска | Фото: Комитет по делам молодежи Тобольска

39 спортивных площадок будет работать в Тобольске в День физкультурника, 7 августа.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в департаменте физической культуры, спорта и молодежной политики, фестиваль "Спорт - норма жизни" начнется 18 часов и продлится три часа.

Любителей спорта ждут мастер-классы по баскетболу, футболу, стретчингу, акробатике, воркауту, фигурному катанию на роликах. Также пройдут показательные выступления отделений КУДО, дзюдо, боксу, гиревому спорту, фитнес-аэробика и др. Горожане смогут принять участие в турнирах по стритболу, футболу, пляжному волейболу, настольному теннису, арм-спорту, шахматам, дартсу, городкам, лазертегу.

На площадке в шестом микрорайоне будет работать зона экстремальных видов спорта. Здесь пройдут показательные выступления по скейтбордингу, BMX, фристайл самокату. А также заезд на памп-треке на время и прыжки на инвентаре в длину и высоту.

Одной из центральных площадок праздника станет площадь возле ТРЦ "Жемчужина Сибири". Здесь состоится танцевальная программа, общие тренировки, мастер-классы, игры с инструкторами фитнес-клуба "Кубики". Игроки ФК "Тобол" проведут тренировку по футболу. Также состоятся турниры по армспорту, настольному теннису, шахматам. Для самых маленьких пройдут гонки на толокарах, будет работать аквагрим. В завершении мероприятия в небо будет запущен олимпийский мишка в честь 40-летия Олимпиады-80.

Подробный план мероприятий фестиваля "Спорт-норма жизни" можно узнать в группе городского комитета по делам молодежи.

Евгений Новоселов