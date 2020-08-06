В Абатском районе готовят котельные к зиме

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Замена котлов и наладка газогорелочного оборудования в котельных продолжается в Абатском районе в рамках подготовки к новому отопительному сезону.

Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" начальник управления ЖКХ, транспорта и связи районной администрации Владимир Пушкарев, всего жилищный фонд и социальные учреждения в районе обслуживают 50 котельных. Из них 47 - газовые, две электрических и одна пиролизная.

"Работы идут в 20 котельных по графику, приемка состоится до начала отопительного сезона. Кроме основных работающих котлов во всех котельных есть резервные. Их задействуют на время профилактических или ремонтных работ на основном оборудовании", - пояснил Владимир Пушкарев.

Также к зиме в Абатском районе отремонтировали 290 метров тепловых и 30 метров водопроводных сетей. На 393 метров водопроводных сетей работы еще продолжаются.

Евгения Шевцова