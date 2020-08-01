Предпринимателям Тюменского района предлагают пройти опрос

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Опрос, направленный на оценку условий для ведения бизнеса и мер поддержки предпринимателей в Тюменском районе, запустили администрация муниципалитета и Инвестиционное агентством Тюменской области.

Как сообщает управление экономики и стратегического развития Тюменского района, в опросе могут принять участие владельцы организаций и предприниматели всех масштабов и видов деятельности. Анонимным опрос займет не более 10 минут. Его результаты будут использованы для разработки плана инвестиционного развития территории на 2020-2024 годы.

Для прохождения опроса необходимо пройти по ссылке.