Предпринимателям Тюменского района предлагают пройти опрос
www.mos.ru
Опрос, направленный на оценку условий для ведения бизнеса и мер поддержки предпринимателей в Тюменском районе, запустили администрация муниципалитета и Инвестиционное агентством Тюменской области.
Как сообщает управление экономики и стратегического развития Тюменского района, в опросе могут принять участие владельцы организаций и предприниматели всех масштабов и видов деятельности. Анонимным опрос займет не более 10 минут. Его результаты будут использованы для разработки плана инвестиционного развития территории на 2020-2024 годы.
Для прохождения опроса необходимо пройти по ссылке.