Альбина Селезнева: снос аварийных домов в Тюмени надо ускорить

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Заброшенные деревянные двухэтажки на ул. Камчатской могут представлять опасность для жителей этого района, поэтому депутат Тюменской городской думы Альбина Селезнева предлагает ускорить их снос.

Расселение и снос многоквартирных домов на ул. Камчатской в рамках исполнения муниципальной программы "Реализация градостроительной документации в целях комплексной застройки территории города Тюмени на 2018-2023 годы" длятся второй год. После расселения 17 домов в пустующих зданиях участились пожары. В связи с этим депутат обратилась в администрацию города с просьбой оперативнее заключать контракты на снос аварийного жилья и усилить круглосуточное патрулирование охранниками заброшенной территории. "Кроме того, важно ускорить сроки предоставления муниципальных квартир жильцам домов №№107 и 109 на улице Камчатской", — отметила депутат.

Также Селезнева предлагает на освободившихся земельных участках рядом со школой № 67/2 и детским садом № 36/1 оборудовать места для парковки автотранспорта.

Деревянные многоквартирные дома на улице Камчатской начали строить в 1970 году как временное жилье для рабочих местных лесопромышленных предприятий, но люди в них продолжили жить вплоть до наших дней. За это время дома пришли в негодность. Как сообщается на сайте гордаминистрации, в июле на Камчатской снесли девять из десяти запланированных домов, земельные участки на их месте выровнены, утрамбованы и отсыпаны песком. В августе на снос пойдут еще пять, а в сентябре — три дома.