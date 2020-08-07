ФК "Тюмень" первый матч нового чемпионата проведет в Димитровграде

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Первый матч в ОЛИМП-Первенстве России по футболу среди команд клубов ПФЛ сезона 2020-2021 ФК "Тюмень" проведет 10 августа, сообщает пресс-служба клуба.

Поединок пройдет в Димитровграде, где на стадионе "Торпедо" своих гостей принимает местная "Лада". Последний матч в первенстве страны тюменцы провели как раз на этой арене. В ноябре прошлого года ошибкой сибиряков на последних секундах игры воспользовался лучший бомбардир "Лады" Илья Карпук, подаривший хозяевам победу со счетом 1:0.

Главным арбитром предстоящей игры будет Кирилл Силантьев из Самары. Этот арбитр никогда не обслуживал матчи "Тюмени" в поле. А вот "Ладу" он судил дважды. В прошлом году он сначала зафиксировал гостевое поражение команды из Димитровграда в Кубке страны от любительского "Химика-Августа" из п. Вурнары (0:2), а затем – домашний проигрыш в первенстве от "КамАЗа" из Набережных Челнов (0:4).

Матч в Димитровграде пройдет со зрителями – клуб из Ульяновской области получил разрешение на заполнение 10% от вместимости стадиона "Торпедо". Максимально игру смогут посетить 338 человек. При этом по регламенту соревнований запрещен допуск болельщиков приезжей команды.