В Ялуторовском районе построят новую школу

| Фото: главное управление строительства Тюменской области. | Фото: главное управление строительства Тюменской области.

Заключен контракт на строительство школы с дошкольным отделением в селе Заводопетровское Ялуторовского района. Она строится в рамках региональной программы по замене деревянных школьных зданий в Тюменской области.

Школа общей площадью более 400 кв.м. рассчитана на 36 ученических мест и дошкольное отделение на 20 человек.

На территории разместится площадка для гимнастики, волейбольная площадка, площадки отдыха с бесшовным травмобезопасным резиновым покрытием.

Завершить строительство планируется в июле 2021 года.

Всего в Тюменской области в рамках региональной программы по замене деревянных зданий запланировано строительство 31 школы, из них 14 - в труднодоступных районах.

18 зданий будут выполнены в капитальном исполнении, 13 объектов — модульные конструкции.

К сентябрю 2020 года строители планируют сдать начальную школу в д. Епанчина Тобольского района, еще три школы на 84 учебных и 47 дошкольных мест появятся до конца текущего года в п. Курья и с. Касьяново Вагайского района.

За 2021-2022 годы в Тюменской области построят еще 27 школ в капитальном и модульном исполнении, сообщает главное управление строительства Тюменской области.