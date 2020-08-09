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Региональный центр поддержки экспорта поможет предприятиям выйти на мировые рынки

Экономика, 09:22 09 августа 2020

www.nalog.ru | Фото: www.nalog.ru

Одним из победителей регионального конкурса "Экспортер года" 2019 года в сфере промышленности стало предприятие "Тюменские аэрозоли".

Предприятие работает с 2004 года, выпускает около 180 наименований продукции. В 2019 благодаря региональному центру поддержки экспорта "Тюменские аэрозоли" вышли на рынки Швеции, Англии, Израиля, Марокко, Малайзии.

Обо всех мерах поддержки регионального центра поддержки экспорта можно узнать по телефону: + 7 (3452) 499-944 и на сайте, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

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