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Новый детский сад построят в Тюмени

Экономика, 17:21 09 августа 2020

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Детский сад в районе ЖК Видный в городе Тюмени появится в конце 2021 года. Контракт на его строительство заключен в первых числах августа. В ближайшее время подрядчик приступит к подготовительным работам.

В трехэтажном здании общей площадью более шести тысяч квадратных метров разместятся 16 групп, в том числе четыре группы раннего возраста для детей до трех лет, три младших группы (от 3 до 4 лет), а также средние, старшие и подготовительные группы.

Проектом детского сада предусмотрены все необходимые помещения. Включая медицинский блок, соответствующий требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил, помещения для занятий физкультурой и музыкой. На территории садика появятся игровые и спортивные площадки, теневые навесы.

Детский сад в районе ЖК Видный - 11-й строящийся детский сад в Тюменской области в рамках реализации национального проекта "Демография". В 2020 году будет завершено строительство трех детских садов в Тюмени, сообщает главное управление строительства Тюменской области.

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