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Александр Моор поздравил строителей с профессиональным праздником

Губернатор, 10:34 09 августа 2020

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

С Днем строителей поздравил жителей Тюменской области глава региона Александр Моор.

Губернатор подчеркнул, что строительная отрасль является локомотивом для развития не только региона, но и всей страны. В области сохранен ввод жилья на уровне 2019 года, продолжается активное строительство социальных объектов — в 2020 году откроется девять новых школ, четыре детских сада.

"Все эти успехи — целиком ваша заслуга. Каждый новый вызов вы встречаете с достоинством профессионалов своего дела, понимая, что от вашего созидательного труда зависит развитие и преобразование региона", - отметил Александр Моор.

Глава региона поблагодарил ветеранов отрасли за сохранение традиций и воспитание новых поколений строителей и пожелал всем здоровья, успехов в труде, благополучия и процветания.

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# Александр Моор , День строителя , поздравление

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