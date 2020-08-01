В Тюменской области сделали прогноз по урожаю зерновых с учетом засухи

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В Тюменской области планируют собрать 1 млн - 1 млн 200 тыс. тонн зерна. Такой прогноз представил депутат Тюменской областной думы Владимир Ковин, ссылаясь на данные специалистов.

По его словам, урожая региону хватит на продовольственные и фуражные цели, на семенной материал и на реализацию.

"Убрано более 10% зерновых и зернобобовых культур. Цифры меняются каждый день. Завершается уборка гороха. Земледельцы испытывают небольшую тревогу. Сейчас по области намолот составляет 21 центнер с гектара, в прошлом году мы начинали с 28 центнеров. Практический опыт показывает, что по первым 10% можно судить о том, какая выйдет урожайность по году. После весенне-полевых работ и ухода за посевами мы оценивали виды на урожай выше, но случилось засушливое лето, недавно наблюдали суховеи, когда в 37-градусную жару остатки влаги улетали с полей тоннами", - сказал Ковин.

Глава профильного комитета уточнил, что погодные условия не способствовали тому, чтобы колос наливался.

Традиционно больше всех обмолотил самый зерновой Ишимский район. Но там пока намолот составляет 21 ц/га и это не ишимская урожайность. Лидером же является Заводоуковский городской округ – 28 ц/га.