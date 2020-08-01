  • 10 августа 202010.08.2020понедельник
  • USD73,6376
    EUR87,1722
  • В Тюмени 20..22 С 4 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области сделали прогноз по урожаю зерновых с учетом засухи

Экономика, 12:14 10 августа 2020

admtyumen.ru

В Тюменской области планируют собрать 1 млн - 1 млн 200 тыс. тонн зерна. Такой прогноз представил депутат Тюменской областной думы Владимир Ковин, ссылаясь на данные специалистов.

По его словам, урожая региону хватит на продовольственные и фуражные цели, на семенной материал и на реализацию.

"Убрано более 10% зерновых и зернобобовых культур. Цифры меняются каждый день. Завершается уборка гороха. Земледельцы испытывают небольшую тревогу. Сейчас по области намолот составляет 21 центнер с гектара, в прошлом году мы начинали с 28 центнеров. Практический опыт показывает, что по первым 10% можно судить о том, какая выйдет урожайность по году. После весенне-полевых работ и ухода за посевами мы оценивали виды на урожай выше, но случилось засушливое лето, недавно наблюдали суховеи, когда в 37-градусную жару остатки влаги улетали с полей тоннами", - сказал Ковин.

Глава профильного комитета уточнил, что погодные условия не способствовали тому, чтобы колос наливался.

Традиционно больше всех обмолотил самый зерновой Ишимский район. Но там пока намолот составляет 21 ц/га и это не ишимская урожайность. Лидером же является Заводоуковский городской округ – 28 ц/га.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Владимир Ковин , облдума , уборка урожая

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:14 10.08.2020В Тюменской области сделали прогноз по урожаю зерновых с учетом засухи
12:03 10.08.2020Бизнес на селе приносит и трудности, и удовольствие, считает фермер Василий Соловий
09:51 10.08.2020Многофункциональный центр в Ишиме построят к концу 2021 года
08:34 10.08.2020Предпринимателям Тюменского района предлагают пройти опрос