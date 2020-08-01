Заявление на допвыплаты на детей принимают до 30 сентября

| Фото: правительство ЯНАО | Фото: правительство ЯНАО

Подать заявление на получение ежемесячной выплаты на детей до трех лет и единовременной выплаты на детей от трех до 16 лет необходимо до 1 октября 2020 года. Последний день приема заявлений – 30 сентября 2020 года, напоминает отделение Пенсионного фонда по Тюменской области семьям, которые еще не оформили заявления на дополнительные выплаты.

Оформить любую из указанных выплат родители могут дистанционно, а также обратившись лично в клиентскую службу управления ПФР или МФЦ.

Дистанционно подать заявление на получение ежемесячной выплаты (за апрель, май и июнь) в размере 5 тыс. рублей для детей до 3 лет можно в личном кабинете на сайте ПФР или на портале Госуслуг.

Подать электронное заявление на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей для детей от трех до 16 лет можно через портал Госуслуг.

В помощь родителям на официальном сайте ПФР запущен сервис информационной поддержки и консультирования по вопросам выплат на детей online.pfrf.ru. Кроме того, на сайте пенсионного фонда, на портале Госуслуг и в социальных сетях Отделения размещены необходимые разъяснения о выплатах, правила заполнения заявления и ответы на часто задаваемые вопросы.

Прием граждан во всех клиентских службах управлений ПФР Тюменской области ведется только по предварительной записи.

Записаться на прием можно по телефону горячей линии. Номера горячих линий размещены на сайте Пенсионного фонда в разделе "Контакты региона", где необходимо найти управление ПФР вашего района или города.

Записаться можно также через электронный сервис предварительной записи, чтобы прийти к назначенному времени и не ожидать приема в очереди (сервис также позволяет перенести или отменить запись).

Горячая линия в ОПФР по Тюменской области - 8 800 600 01 82, 8(3452) 56-25-00.