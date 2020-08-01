Коммунальщики Армизонского района готовятся к зиме

Фото пресс-службы компании "Тепло Тюмени" Фото пресс-службы компании "Тепло Тюмени"

Девять муниципальных котельных отремонтируют перед началом нового отопительного сезона в Армизонском районе в 2020 году.

Как рассказал начальник отдела ЖКХ районной администрации Александр Протопопов, в пяти работы уже завершены, в четырех еще продолжаются. Рабочие частично меняют котлы, затворы, горелки, насосное оборудование.

В трех котельных дополнительно установили резервные дизельные генераторы. По словам Александра Протопопова, они позволяет котельным работать без сбоев. Если по разным причинам основное оборудование необходимо остановить, жители без тепла не останутся - к работе подключат резервный генератор.

Также к зиме отремонтировали 54 метра теплосетей в двух сельских котельных. Основной теплотрассе в этом году ремонт не понадобился – все объекты в нормативном состоянии. Всего в Армизонском районе в отопительный сезон будет работать 41 котельная: 40 газовых и одна на дровах.

Готова к полной загрузке и единая жилищно-коммунальная диспетчерская. Все операторы котельных и мастера прошли ежегодную аттестацию и готовы к работе в зимний период.

Евгения Шевцова