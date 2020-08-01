  • 11 августа 202011.08.2020вторник
  • USD73,7750
    EUR86,8258
  • В Тюмени 15..17 С 6 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Коммунальщики Армизонского района готовятся к зиме

Экономика, 14:15 11 августа 2020

Фото пресс-службы компании "Тепло Тюмени"

Девять муниципальных котельных отремонтируют перед началом нового отопительного сезона в Армизонском районе в 2020 году.

Как рассказал начальник отдела ЖКХ районной администрации Александр Протопопов, в пяти работы уже завершены, в четырех еще продолжаются. Рабочие частично меняют котлы, затворы, горелки, насосное оборудование.

В трех котельных дополнительно установили резервные дизельные генераторы. По словам Александра Протопопова, они позволяет котельным работать без сбоев. Если по разным причинам основное оборудование необходимо остановить, жители без тепла не останутся - к работе подключат резервный генератор.

Также к зиме отремонтировали 54 метра теплосетей в двух сельских котельных. Основной теплотрассе в этом году ремонт не понадобился – все объекты в нормативном состоянии. Всего в Армизонском районе в отопительный сезон будет работать 41 котельная: 40 газовых и одна на дровах.

Готова к полной загрузке и единая жилищно-коммунальная диспетчерская. Все операторы котельных и мастера прошли ежегодную аттестацию и готовы к работе в зимний период.

Евгения Шевцова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Армизонский район , котельные , отопительный сезон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:09 11.08.2020В Упоровском районе определился лидер на уборке яровых культур
14:58 11.08.2020Животноводы Нижнетавдинского района увеличили производство молока
14:15 11.08.2020Коммунальщики Армизонского района готовятся к зиме
12:36 11.08.2020Ялуторовские земледельцы наращивают темпы уборки зерновых культур