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В Упоровском районе определился лидер на уборке яровых культур

Экономика, 15:09 11 августа 2020

информационно-издательский центр «Знамя правды» | Фото: информационно-издательский центр «Знамя правды»

Общество "Нива-Агро" - лидер по обмолоту яровых культур в Упоровском районе. Труженики предприятия выполнили план на 23 %.

Упоровские полеводы в течение недели продолжают обмолот яровых культур, урожайность которых колеблется от 19 до 28 центнеров с гектара, сообщает информационно-издательский центр "Знамя правды".

На уборку пшеницы вышли четыре хозяйства, ячменя – шесть, овса – 10 сельхозпредприятий.

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# уборочная кампания , Упоровский район

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