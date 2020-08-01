В Упоровском районе определился лидер на уборке яровых культур

| Фото: информационно-издательский центр «Знамя правды» | Фото: информационно-издательский центр «Знамя правды»

Общество "Нива-Агро" - лидер по обмолоту яровых культур в Упоровском районе. Труженики предприятия выполнили план на 23 %.

Упоровские полеводы в течение недели продолжают обмолот яровых культур, урожайность которых колеблется от 19 до 28 центнеров с гектара, сообщает информационно-издательский центр "Знамя правды".

На уборку пшеницы вышли четыре хозяйства, ячменя – шесть, овса – 10 сельхозпредприятий.